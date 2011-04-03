Центр японской культуры в Тернополе почтит память погибших

В Тернополе акцией «Звон памяти» почтят память погибших во время землетрясения в Японии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, организует мероприятие на центральной – Театральной - площади города центр японской культуры «Дарума».

Представители организации установят на площади колокол и с 15 часов все желающие смогут ударить в него в знак солидарности с японцами.

Также всех желающих представители «Дарума» научат делать журавлей по технике оригами. На крыльях журавлей напишут слова поддержки для японцев, после чего бумажных птиц передадут в посольство Японии.

Кроме этого завтра в актовом зале Тернопольского национального экономического университета состоится благотворительный концерт «Плач Сакуры» в поддержку пострадавших от землетрясения в Японии. В концерте примут участие японские пианисты Атсуко ОГАВА и Кироши КУРОТАНИ. Также во время мероприятия состоится демонстрация документального видео о трагических событиях в Японии.

Справка УНИАН. В состав центра японской культуры «Дарума» входят две спортивные секции: фехтования на японских мечах кендо, которая существует в Тернополе уже четыре года, и каратэ шотокан. Участники центра не только занимаются спортом, но и изучают японский язык, культуру и искусство. Все занятия – бесплатные.