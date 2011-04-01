Подорожают ли сигареты из-за обязательных цветных рисунков

Нанесение на пачки сигарет иллюстраций, предупреждающих о вреде курения, существенно не отразится на розничной цене сигарет.

Об этом сказал в комментарии корреспонденту УНИАН директор по корпоративным вопросам компании Imperial Tobacco в Украине Юрий КИШКО.

«Внесение изменений в упаковку с учетом размещения цветных предупреждающих картинок значительно не повлияет на конечную розничную цену сигарет», - сказал он.

По мнению начальника отдела корпоративных связей „Бритиш Американ Тобакко Украина” Андрея КРЫЛЯ, изменение упаковки все-таки повлечет за собой дополнительные затраты. «Однако как это повлияет на конечную цену сигарет, говорить слишком рано, тем более что ценообразование – это комплексный процесс, на который влияет много факторов», - отметил он.

В свою очередь директор по корпоративным связям "Филип Моррис Украина" Константин РЯБЕНКО сообщил: «Мы уже начинаем подготовку к нанесению на упаковку дополнительных медицинских предупреждений».

По поводу эффективности таких мер Ю.КИШКО заметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, 93% взрослого населения Украины осведомлены о рисках курения, поэтому цветные картинки едва ли станут стимулом для отказа от курения среди взрослых курильщиков. «Кроме того, на протяжении нескольких последних лет все легально произведенные сигареты в Украине маркируются достаточно объемным текстовым предупреждением в черной рамке, которое занимает 30% поверхности двух больших сторон пачки с ротацией 7-ми разных сообщений о вреде курения. Текстовые предупреждения достаточно информативны и убедительны, поэтому мы не считаем, что картинки на пачках могут повлиять на объемы потребления», - сказал он.

«Если говорить о том, насколько распространена данная практика в мире, то подавляющее большинство стран используют текстовые предупреждения, аналогичные действующим сегодня в Украине. В США, например, и вовсе медицинские предупреждения наносятся на боковую поверхность пачки без ограничений по размеру и цвету, а уровень распространения курения там гораздо ниже, чем в соседней Канаде, где уже 10 лет печатаются такие картинки в качестве предупреждений», - добавил Ю.КИШКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины обязал производителей табачных изделий размещать на пачках сигарет рисунки-предупреждения.

С 30 сентября 2012 г. производителям и импортерам будет запрещено поставлять на рынок табачные изделия без новых предупреждений.