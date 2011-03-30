Экс-мэр, которого судили за земельные махинации, отделался штрафом

18:39, 30 марта 2011
Общество
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272 тысячи гривен...

Ялтинский городской суд освободил из-под стражи экс-мэра поселка Ливадия Анатолия МАМЫКИНА, подозревавшегося в незаконном выделении в собственность граждан 1 гектара земли в Ялтинском горно-лесном заповеднике и передаче имущества ливадийского пляжа в аренду по заниженной ставке.

«Прокуратура однозначно изучит приговор на соответствие закону и, в зависимости от результатов изучения, будет принимать меры реагирования. Скорее всего, внесет апелляцию, ведь государственный обвинитель настаивал на назначении реального наказания», - сообщил корреспонденту УНИАН по телефону источник в правоохранительных органах.

Суд оправдал А.МАМЫКИНА по эпизоду с заповедником, а по пляжу переквалифировал эпизод со злоупотребления служебным положением на служебную халатность, признал виновным и прекратил дело в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

По данным Центра журналистских расследований, горсуд Ялты также удовлетворил гражданский иск по «пляжному» эпизоду и взыскал в пользу поселкового совета Ливадии 272 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, сотрудники милиции и прокуратуры задержали А.МАМЫКИНА в октябре 2010 года. Позже по решению суда он был взят под стражу.

В январе 2011 года прокуратура завершила расследование уголовного дела. А.МАМЫКИН подозревался в незаконном согласовании и принятии решений о выделении участков в заповеднике, что, по оценкам следственного отдела, нанесло государству 5,8 млн. грн. ущерба. Ему также инкриминировалось незаконное выделение по заниженной арендной ставке имущества пляжа, чем причинены поселку 0,5 млн. грн. ущерба.

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