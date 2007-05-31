Заседание Верховной Рады закрылось безрезультатно в 24 часа 20 минут.

Оба законопроекта об императивном мандате не собрали достаточного числа голосов. За проект Тимошенко - Кириленко проголосовали 104 депутата, в основном фракция БЮТ. За проект Богатырёвой - Бокого - 98 депутатов, причем снова фракция БЮТ, коалиционные фракции проигнорировали "свой" законопроект.

После этого Александр МОРОЗ объявил заседание ВР закрытым, добавив, что следующее заседание парламента начнётся 31 мая в 10.00.

Народные депутаты фракции “Наша Украина” ровно в 24.00 покинули сессионный зал ВР. Как известно, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие своего указа о роспуске ВР V созыва на два дня для принятия законопроектов, и этот срок закончился сегодня в 24 часа.

Фракция БЮТ не покидала сессионный зал Верховной Рады. Член фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО подчеркнул в интервью корреспонденту УНИАН, что для фракции является очень важным рассмотрение и принятие законопроектов, необходимых для проведения досрочных выборов. В частности, А.ШЕВЧЕНКО напомнил, что ВР сегодня, кроме уже рассмотренных вопросов, должна определиться и по законопроектам о внесении изменений в госбюджет в части финансирования избирательной кампании.