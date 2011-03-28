Грищенко: ЕС ведет себя так, будто мы живем в 60-х годах

Украина считает, что подходы Европейского Союза к аграрной политике не соответствует реалиям сегодняшнего дня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, выступая на заседании, посвященном Европейской политики соседства, в рамках Брюссельского форума.

Украинский министр, в частности, отметил, что Украина готова помочь найти ответы, как минимум на одну проблему региона Ближнего Востока и Северной Африки – потребность в продовольствии и, в частности, в пшенице.

Вместе с тем, по словам украинского министра, ответа на этот вопрос пока нет.

Он отметил, что Украина могла бы быть частью этого ответа, как наиболее потенциально продуктивная в области сельского хозяйства страна «в этой части мира».

«Но нам нужна более четкая политика, которую мы хотели бы обсудить и сформулировать с ЕС», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

«Мы считаем, что сельскохозяйственная политика – пример того, где ЕС ведет себя так, как будто мы живем в 60-х, 70-х максимум в 80-х годах», - добавил он.