Вдова Гонгадзе: ГПУ должна возбудить дела против тех, кто покрывал убийство

Вдова журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава считает, что Генпрокуратура должна возбудить уголовные дела в отношении лиц, которые покрывали убийство ее мужа.

"Первое, что должна сделать прокуратура - это возбудить уголовные дела в отношении тех лиц, которые покрывали это преступление", - сказала она в эфире канала "1 +1" в воскресенье.

"Надо расследовать все обстоятельства покрытия этого преступления во время президентства Леонида Кучмы после убийства Георгия. Без этого невозможно определить степень его вины", - считает Мирослава.

Кроме того, по ее мнению, Генпрокуратура должна пересмотреть обстоятельства смерти экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко.

"Кому была выгодна эта смерть и как она произошла - эти вопросы будут определяющими для определения степени вины президента Кучмы и других должностных лиц, обвиненных в убийстве", - подчеркнула вдова Гонгадзе.

Она сообщила, что ей как потерпевшей стороне предоставили постановление о возбуждении уголовного дела против Леонида Кучмы, но никакой дополнительной информации она не имеет.

Мирослава отметила, что в ближайшее время планирует встретиться с первым заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым в Вашингтоне для обсуждения этого вопроса.

Украинская правда