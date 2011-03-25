Россия выделила 1,2 млн. долл. на соотечественников в Украине

Россия на поддержку соотечественников в Украине выделила в 2010 году более 1,2 млн. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом, выступая на «круглом столе» «О русском и русскоязычном движении Украины», сказал в Госдуме России директор 2 департамента СНГ МИД России Виктор СОРОКИН.

«Ежегодно по линии поддержки соотечественников в Украине выделяются средства из федерального бюджета. В 2008 году – 23 млн. руб., в 2009 – 24 млн., в прошлом объемы помощи составили более 36 млн. руб. (около 1,2 млн. долл.)», - сказал В.СОРОКИН.

По его словам, эти средства были потрачены на празднования юбилея Победы, памятных дат российской истории. В частности, проведено более 90 мероприятий. Также профинансирована подписка на российские периодические издания – подписано 570 организаций соотечественников и школ.

Он отметил, что также покупались путевки для ветеранов, оказывалась юридическая и «экстренная гуманитарная» помощь.

«Всего было оказано содействие более 400 человек», - сказал В.СОРОКИН и добавил, что многие делегаты из Украины приняли участие во всемирной конференции российских соотечественников за рубежом, 10 молодых соотечественников приняли участие в молодежной конференции в Москве, совершили поездки по местам боевой славы. Кроме этого сто детей соотечественников отдохнули в оздоровительных лагерях в период летних каникул.

По словам В.СОРОКИНА, также более 200 старшеклассников из Украины приняли участие в проекте «Здравствуй Россия», совершили учебно-оздоровительные поездки по различным маршрутом РФ. Кроме этого, в Украину для общественно-религиозных организаций соотечественников поставлено более 10 комплектов духовно-нравственной литературы и многое другое.

«Можем Вас заверить, что в этом году как и в последующие годы на работу с соотечественниками посольству и нашим загранучреждениям будет также оказываться и выделяться значительное материальная и финансовая помощь», - сказал В.СОРОКИН.

Он отметил, что в последние годы активизировалась работа Россотрудничества и деятельность российских центров науки и культуры в различных городах Украины.