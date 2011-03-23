В Киев из России экстрадирован заказчик убийства директора ТЦ "4room"

Из Российской Федерации в Киев 18 марта был экстрадирован заказчик убийства директора торгового центра «4room» Шабаба Алояна, вследствие нападения на который также погибли двое работников спецподразделения милиции «Титан».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

По его словам, 16 февраля Верховный Суд России признал законным решение об экстрадиции заказчика убийства в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

19 марта решением одного из киевских судов заказчику этого резонансного убийства была избрана мера пресечения в виде ареста.

Министр отметил, что еще в ноябре 2009 года милиции стало известно, кто является заказчиком преступления. «Но розыск ранее проводился не в том объеме, который необходимо, учитывая и то, что были убиты и сотрудники милиции. Мы имели противодействие даже со стороны наших отдельных сотрудников (из среднего начальственного состава). Эти сотрудники уже у нас не работают», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Он информировал, что заказчик убийства является лидером одной из преступных групп, которая занималась вымогательствами, а также похищением граждан с целью получения выкупа.

По словам министра, этот человек имеет широкие связи, как на территории России, так и на территории Украины не только в криминальной среде, но и среди должностных лиц, в том числе и в правоохранительных органах.

Как отметил А.МОГИЛЕВ, по делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия по разоблачению всех причастных к совершению указанного преступления лиц.

По словам министра, злоумышленник, находясь под стражей, пытался и пытается использовать свои связи, чтобы любой ценой изменить меру пресечения, чтобы избежать наказания. Впрочем, по словам А.МОГИЛЕВА, в деле есть достаточно доказательств, что именно этот гражданин был заказчиком убийства на фоне попытки разделения торгового центра.

«Думаю, расследование будет завершено в кратчайшие сроки – никаких преград для завершения этого уголовного дела нет. Поэтому мы будем делать все, чтобы завершить ее в кратчайшие сроки», - отметил А.МОГИЛЕВ, добавив, что экстрадиция является достаточно большим успехом в работе правоохранительных органов, поскольку таким образом обрываются криминальные связи задержанного с представителями разных государственных структур.

В то же время министр отметил, что органам следствия еще необходимо установить, каким образом обвиняемый получил гражданство Украины и Армении, поскольку получение им гражданства России уже признано незаконным.

Как сообщал УНИАН, Ш.Алоян был убит 2 октября 2009 года непосредственно в здании мебельного центра. После убийства раненный киллер не справился с управлением автомобиля, на котором скрывался с места преступления, и погиб в ДТП неподалеку от мебельного магазина. Второго киллера, гражданина России, задержали через несколько дней в Житомирской области.

На месте вооруженного нападения погибли также двое сотрудников спецподразделения МВД «Титан».

2 августа 2010 года Центр общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве сообщил, что в результате совместной операции работников Департамента уголовного розыска МВД Украины и московского подраздела СОБР в Казани был задержан подозреваемый в организации убийства Ш.Алояна.