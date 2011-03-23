Автомобильный вор выбросился с 5 этажа после явки с повинной?

В Евпатории местный житель, признавшийся в совершении автомобильных краж, после явки с повинной выбросился в присутствии сотрудников милиции с пятого этажа и разбился насмерть.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МВД Украины.

Правоохранительные органы проводят служебную проверку по факту суицида.

Как стало известно, в евпаторийский горотдел милиции 22 марта явился с повинной ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина. Он сообщил о совершенной им краже из автомобиля DVD-проигрывателя и барсетки с 350 грн. в феврале в Евпатории. Мужчина добровольно выдал вещественные доказательства совершенной кражи, хранившиеся у него дома. Кроме того, он сообщил, что по месту жительства его родственницы находятся другие вещи, похищенные им из автомобилей в 2011 году, и предложил их выдать.

«Когда гражданин в присутствии сотрудников милиции вошел в квартиру своей родственницы, он неожиданно распахнул балконную дверь и выпрыгнул с балкона. Судебно-медицинский эксперт диагностировал смерть человека в результате падения с большой высоты», - говорится в пресс-релизе.

По данным милиции, мужчина проходил реабилитационную программу по избавлению от наркотической зависимости.