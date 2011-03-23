Севастополю советуют равняться на Сингапур

Благодаря внедрению практики государственно-частного партнерства можно получить новую эффективную схему по привлечению инвесторов.

Об этом на заседании Центра социально-консервативной политики (Украина) в Севастополе сообщил председатель постоянной комиссии Верховной Рады Крыма по внешнеэкономическим связям и инвестиционной политике Рустам ТЕМИРГАЛИЕВ, сообщили УНИАН в ЦСКП.

Политик отметил, что закон о государственно-частном партнерстве станет шагом к открытым и прозрачным процедурам, а необходимая для инвесторов политическая стабильность в Севастополе уже есть.

Глава Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ в свою очередь сказал, что первые шаги в этом направлении уже делаются. «Мы отводим землю, которую нужно развивать, к примеру, прибрежную территорию, для строительства пляжа, привлекая инвестиции», – говорит он. Среди важных задач, которые стоят перед местной властью, В.САРАТОВ назвал защиту интересов инвесторов и эффективное сотрудничество бизнеса и власти.

По мнению президента ЦСКП (Украина) Юрия ЛИПЧЕВСКОГО, у Севастополя большой потенциал для развития, есть инфраструктура и неплохие коммуникации, но нужно стремиться к большему. «Есть примеры развития небольших территорий за короткий период, где уровень жизни повысился в разы, – отмечает эксперт. – Это, к примеру, Сингапур. Там благодаря государственно-частному партнерству работать стало легче, а жить – комфортнее».

По словам Ю.ЛИПЧЕВСКОГО, инвестор среднего звена приходит благодаря общению и советам коллег. Немаловажна и законодательная база, которая для крупных инвесторов и вовсе стоит на первом месте. Поэтому для развития города нужно создавать благоприятный эмоциональный климат и юридическую базу.

Начальник управления инвестиций и внешнеэкономической деятельности Севастопольской ГГА Алексей КОРЧМИТ считает, что большинство территорий, которые занимает Черноморский флот РФ, обладают эксклюзивным инвестиционным потенциалом. «Поэтому целесообразно предложить новую схему межгосударственно-частного партнерства, которая позволит совместно развивать территории, благодаря реализации стратегических инвестиционных проектов», – говорит чиновник. Он также добавил, что выбрано несколько инвестиционных проектов для реализации на территории, функционально не нагруженной со стороны ЧФ. К примеру, разработан проект строительства жилых, гостиничных, рекреационных комплексов на территории мыса Хрустальный.