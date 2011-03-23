США запретили импорт молока из Японии

08:22, 23 марта 2011
Общество
1853

От АЭС пострадали четыре префектуры

США запретили импорт молока и шпината из четырех японских префектур, расположенных около АЭС "Фукусима-1", пострадавшей от землетрясения, сообщает Reuters.

В то же время агентство Киодо сообщает, что сильное превышение норм содержания радиоактивных веществ зафиксировано в 11 видах овощей, выращенных в японской префектуре Фукусима, где расположена аварийная АЭС.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter