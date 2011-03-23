Минобороны начинает программу "Военный городок – 300"

Министерство обороны Украины начинает реализацию масштабной жилищной программы “Военный городок – 300”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны, программа “Военный городок – 300” – это правительственный пилотный проект, который предусматривает привлечение внебюджетных средств для обеспечения жильем военнослужащих путем общей застройки земельных участков высвобожденных военных городков.

Министерство обороны получит 25% площади всех жилых домов построенного городка, отметили в военном ведомстве.

Реализация этой жилищной программы рассчитана на 5 лет, на протяжении которых предусматривается обеспечить жильем почти 50 тыс. военнослужащих в 300 построенных микрорайонах в разных регионах страны и создать фонд резервного жилья для Министерства обороны.

В рамках жилищной программы “Военный городок – 300” к проектированию типового микрорайона планируется привлечь на конкурсной основе ведущие отечественные проектные институты. Ожидается, что под 300 микрорайонов будут выделены земельные участки бывших военных городков в пределах городов или на расстоянии не более 5 км от города. При этом каждый микрорайон будет рассчитан на проживание от 1,5 до 10 тыс. человек.

Жилье будет строиться по новейшим технологиям с соблюдением высоких стандартов энергосбережения и энергоэффективности, автономного обеспечения водой и отоплением. Планируется строить четырехэтажные многоквартирные каркасные дома с автостоянками, а также таунхаусы, коттеджи с необходимой инфраструктурой, в частности, школами, детсадами, почтовыми отделениями, медицинскими заведениями, сетями магазинов, заведениями питания, спортивными комплексами, концертными залами, пунктами охраны, парикмахерскими, отделениями банков и пр.

Как сообщили в Минобороны, 24 марта в 10.00 при участии главы военного ведомства Михаила ЕЖЕЛЯ в Гостомеле Киевской области состоится торжественная церемония закладки памятного знака на месте, где будут построены первые жилые дома для военнослужащих Вооруженных сил в рамках программы “Военный городок – 300”.