Еще год-два и Украина будет знать, что досталось Черноморскому флоту

В Министерстве иностранных дел Украины прогнозируют, что инвентаризация земельных участков, объектов и имущества, используемых на условиях аренды Черноморским флотом Российской Федерации на территории Украины, будет окончательно завершена через год-два.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Севастополе посол по особым поручениям МИД Украины Виктор СЕМЕНОВ, возглавляющий вместе со своим российским коллегой Александром БАВЫКИНЫМ начавшиеся заседания рабочих групп экспертов украинско-российской подкомиссии по Черноморскому флоту РФ.

По мнению украинского дипломата, «инвентаризация нам также необходима, как и Черноморскому флоту… проводится очень серьезная работа, мы должны определить, все это четко зафиксировать, какие находятся здания, посмотреть, что делать с ними дальше, как сохранять».

«Самое главное, - сказал СЕМЕНОВ, - мы впервые подошли к тому, что, в принципе, согласовали методологию». При этом он отметил, что эта методология менялась каждый раз, когда стороны непосредственно приступали к работе, появлялись те или иные вопросы.

Как утверждает В.СЕМЕНОВ, «по «земельной» инвентаризации у нас проблем уже нет, мы, в принципе, схему эту нащупали. Обмен нотами на государственном уровне по согласованию земельных участков будет являться вариантом утверждения инвентаризации».

Как считает дипломат, стороны сейчас двигаются «в нужном направлении, параллельно, и я думаю, что к концу года нам будет о чем сказать конкретно и предметно».

В.СЕМЕНОВ добавил, что «сейчас мы хотим ускорить вопрос инвентаризации имущества». При этом, по словам дипломата, «в данной работе мы уходим от всех политических моментов, в рабочих группах по проведению инвентаризации должны присутствовать только специалисты - представители Фонда госимущества Украины, Минобороны РФ, ЧФ РФ, Управления по земельным ресурсам».

«Я думаю, год, максимум два года, и мы закончим этот вопрос», - сказал представитель МИД Украины.

А.БАВЫКИН, со своей стороны, сказал, что в вопросе проведения инвентаризации не видит «больших проблем, идет кропотливая техническая работа, занимающая много времени». По его словам, «нет какого-то камня преткновения».