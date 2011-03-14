Патриарх Варфоломей обещает содействие украинским паломникам

Вселенский патриарх ВАРФОЛОМЕЙ пообещал, что украинским паломникам будет оказана помощь при посещении горы Афон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в воскресенье в Стамбуле.

Он отметил, что Афон находится по юрисдикцией Вселенского патриархата.

«Мы всегда будем готовы предоставить помощь и поддержку украинским паломникам, которые хотят посетить святые места», - сказал ВАРФОЛОМЕЙ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины прибыл в воскресенье с двухдневным рабочим визитом в Турцию для участия в "Саммите Лидеров Перемен".

Согласно программе визита Н.АЗАРОВ провел встречу с Вселенским патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ и посетил церковь святого Георгия.