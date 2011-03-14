Патриарх Варфоломей обещает содействие украинским паломникам
Азаров совершает визит в Турцию
Вселенский патриарх ВАРФОЛОМЕЙ пообещал, что украинским паломникам будет оказана помощь при посещении горы Афон.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в воскресенье в Стамбуле.
Он отметил, что Афон находится по юрисдикцией Вселенского патриархата.
«Мы всегда будем готовы предоставить помощь и поддержку украинским паломникам, которые хотят посетить святые места», - сказал ВАРФОЛОМЕЙ.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины прибыл в воскресенье с двухдневным рабочим визитом в Турцию для участия в "Саммите Лидеров Перемен".
Согласно программе визита Н.АЗАРОВ провел встречу с Вселенским патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ и посетил церковь святого Георгия.