МВД в прошлом году потратило почти весь бюджет на зарплату

Подавляющее большинство бюджетных денег, предназначенных в прошлом году для финансирования Министерства внутренних дел Украины, были израсходованы на заработную плату личному составу ведомства.

По это говорится в переданной УНИАН справке Департамента связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, государственным бюджетом в 2010 году на финансирование МВД было предусмотрено 9 758 373,7 тыс. грн., или 39,4% от потребности.

Из этих средств, по данным ДСО, на оплату труда сотрудников милиции было начислено 8 726 345,9 тыс. грн., на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 345 449,8 тыс. грн., на приобретение предметов, материалов, оборудования и инвентаря, в том числе мягкий инвентарь и обмундирование - 187 448,9 тыс. грн.

Кроме того, из общей суммы МВД приобрело продуктов питания на сумму 162 744,2 тыс. грн.

В то же время в МВД отметили, что в течение прошлого года не было допущено "образования просроченной кредиторской задолженности и обеспечено уменьшения общего уровня кредиторской задолженности общего фонда". В частности, по состоянию на 1 января 2011 года кредиторская задолженность министерства составляла 71,4 млн. грн., что на 131,2 млн. грн. меньше, чем на начало 2010 года.