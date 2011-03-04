Счетчики горячей и холодной воды можно поставить в кредит через ЖЭК

Киевская власть начала реализацию проекта, которым предлагает жителям столицы устанавливать квартирные счетчики учета горячей и холодной воды в кредит через жилищно-эксплуатационные конторы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время заседания коллегии КГГА первый заместитель председателя столичной горгосадминистрации Александр МАЗУРЧАК.

По его словам, недавно сессия Киевсовета утвердила механизм установки счетчиков в кредит.

«Он дает возможность привлечения организаций по трехстороннему договору между ЖЭКом, организацией, которая выпускает счетчики, и жильцами, сделать установку счетчика в квартире, и в течение года через Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) идет расчет за этот счетчик», - объяснил А.МАЗУРЧАК.