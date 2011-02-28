Милиционер потребовал за освобождение задержанного 7 тыс. евро

В Сумской области будут судить милиционера из Харьковской области, который требовал за освобождение задержанного почти 7 тыс. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации начальника отдела прокуратуры Сумской области Владислава ПРАВДЮКА, Конотопской межрайонной прокуратурой завершено расследование уголовного дела в отношении старшего оперуполномоченного сектора уголовного розыска Ленинского райотдела милиции Харьковского городского управления ГУМВД Украины в Харьковской области. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 368 (получение взятки) и частью 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий).

Досудебным следствием установлено, что работник милиции, действуя по предварительному сговору с двумя оперуполномоченными этого же подразделения, в начале октября прошлого года с применением физической силы вывезли задержанного жителя Конотопа в г. Сумы, а затем требовали и получили от его матери средства за освобождение сына в размере 6 тыс. 950 евро.

В отношении старшего оперуполномоченного избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. Материалы относительно двух других уже бывший правоохранителей выделены в отдельное производство в связи с их розыском.