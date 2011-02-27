В последний день зимы сохранится морозная погода

Завтра, 28 февраля, в Украине сохранится облачная с прояснениями погода, в северных и западных областях без существенных осадков, на остальной территории - небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 12-17° мороза, на севере Левобережья местами 20°, днем 5-10° мороза; в южных областях ночью 6-11°, днем 0-5° мороза; на Закарпатье ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла.

В Крыму небольшие осадки; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части порывы 17-22 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 12-17°, днем 5-10° мороза, в Киеве ночью 13-15°, днем 6-8° мороза.