400 представителей турфирм ждут в Ялте

В Ялте 2-4 марта пройдет XX международная выставка-ярмарка «Крым. Курорты. Туризм-2011», в которой планируют принять участие 400 представителей туристического рынка Австрии, Германии, России, Турции, Украины и Чехии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

«Основными экспонентами выставки являются крымские здравницы, туристические агентства Украины и Крыма, а также предприятия, предоставляющие товары и услуги, сопутствующие обеспечению курортно-туристического комплекса», - говорится в пресс-релизе.

В рамках выставки-ярмарки пройдут семинары и презентации ведущих туркомпаний.

Как сообщал УНИАН, Минкурортов Крыма прогнозирует увеличение турпотока в регионе в курортном сезоне 2011 года на 15% - до 6,58 млн. человек по сравнению с 2010 годом.