Ющенко назовет дату досрочных выборов на этой неделе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает, что на этой неделе будет названа дата досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на Чернечей горе в Каневе.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз подчеркнул, что досрочные выборы в Верховную Раду обязательно состоятся.

«На этой неделе украинское общество, мировое содружество услышит дату внеочередных парламентских выборов», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что эти выборы будут демократическими, справедливыми. «Наша цель сегодня - обратиться к ключевому фигуранту политического процесса в Украине – избирателю, гражданину, который имеет право голосовать и определять судьбу Украины, обратиться к нему по поводу решения одного вопроса: какой политический порядок мы хотим видеть в стране. Пусть избиратель скажет свое слово в отношении политических предателей, которые перешли (в другую фракцию парламента) в нарушение закон. И не важно, идет ли речь о политических силах или об отдельных персонах. Все это губительная, вредная дорога», - сказал Президент.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, путем повторных выборов будет сделана прививка очень многим политическим деятелям Украины на многие десятки лет вперед от предательства, от нарушения украинской Конституции.

Президент также отметил, что в этих процессах он видит «оптимистичные действия». «Я понимаю, насколько украинскому обществу хотелось бы быстрого решения», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что в условиях существующего глубокого политического кризиса осуществить такое решение быстро невозможно.