К 61-й годовщины гибели Шухевича пройдут памятные мероприятия

В Тернопольской области состоятся мероприятия по случаю 61-й годовщины со дня гибели главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, соответствующее распоряжение «О 61-й годовщине со дня героической гибели Героя Украины, хорунжего генерала, главнокомандующего Украинской повстанческой армии, председателя Секретариата Украинского главного освободительного совета Романа Шухевича» подписал председатель облсовета Алексей КАЙДА.

Согласно распоряжению, 2 марта в актовом зале Чертковского областного педагогического училища состоится торжественное мероприятие памяти Героя Украины Р.Шухевича, а 5 марта - митинг-реквием памяти Героя Украины Р.Шухевича в с. Заболотовка Чертковского района (в 2009 году здесь установили бюст Р.Шухевичу - УНИАН) при участии депутатов всех уровней, представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, учеников и студентов Тернопольской области.

Районным, Тернопольскому городскому совету рекомендовано на протяжении марта 2011 года провести в населенных пунктах области тематические мероприятия, торжественные сборы, возложение цветов к памятникам и памятным знакам Р.Шухевичу, Степану Бандере, к могилам и памятникам борцам за свободу Украины.

Управлениям образования и науки, культуры областной государственной администрации рекомендовано обеспечить проведение в учебных заведениях и заведениях культуры Тернопольской области исторических часов, книжных выставок, встреч с воинами УПА, вечеров чествования памяти борцов за свободу Украины.