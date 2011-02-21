От черепно-мозговой травмы умер солдат-срочник?

В одной из частей внутренних войск МВД Украины, расположенной вблизи Киева, скончался солдат срочной службы.

Как сообщил УНИАН информированный источник во внутренних войсках МВД Украины, инцидент произошел в начале второй декады февраля в воинской части №3027, расположенной в поселке Новопетровцы.

По данным собеседника агентства, солдат-кинолог был госпитализирован в госпиталь МВД, где вскоре умер. По данным медиков, смерть военнослужащего наступила вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.

Вместе с тем источник заметил, что после инцидента у солдат, которые служат в этой части, командование без каких-либо объяснений изъяло мобильные телефоны и запретило что-нибудь рассказывать об инциденте.

В свою очередь, в пресс-службе внутренних войск МВД Украины УНИАН опровергли информацию о том, что смерть солдата, который служил в указанной части в кинологической роте, наступила вследствие черепно-мозговой травмы.

Как отметили в пресс-службе, согласно выводам медиков и судмедэкспертизы, солдат умер вследствие разрыва аневризмы передней части мозговой артерии. При этом в пресс-службе ВВ добавили, что солдат еще до призыва на воинскую службу жаловался на головные боли.

По словам собеседника агентства из пресс-службы ВВ, около месяца назад военнослужащий был госпитализирован в пульмонологическое отделение госпиталя МВД, а через некоторое время после выписки - в отделение гастроэнтерологии, где он пролежал около месяца. Во время пребывания в отделении гастроэнтерологии, как отмечали соседи по палате, он потерял сознание, после чего 4 дня пролежал в коме в реанимационном отделении, где и скончался, добавили в пресс-службе ВВ.

Согласно заключению врачей, смерть военнослужащего наступила вследствие врожденной болезни, негативные последствия которой могли проявиться в любой момент.

Также в пресс-службе ВВ категорически отрицали информацию источника агентства, что после инцидента у коллег по службе умершего отобрали мобильные телефоны и запретили что-либо рассказывать об инциденте. «Это полная бессмыслица, никто ничего подобного не делал», - сказали в пресс-службе, отметив при этом, что по факту инцидента военная прокуратура провела проверку и не нашла никаких оснований для возбуждения уголовного дела.