Газпром соблазняет Украину низкой ценой на газ

В случае слияния ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» население и промышленность Украины будут получать газ по внутренним российским ценам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР на пресс-конференции в Москве.

«На момент подписания (документа о слиянии – УНИАН) поставки газа «Газпромом» на территорию Украины будут осуществляться по внутренним российским ценам. Это касается и населения, и комбыта Украины, и это касается поставок газа для промышленности и электроэнергетики», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он напомнил, что цена газа для промышленных потребителей в России в разы ниже, чем цена газа для промышленных потребителей Украины. В то же время цена газа для населения регулируется постановлениями правительства РФ, и это будет продолжаться и дальше.

«Подход, который заложен в регулировании цены для населения, отталкивается от уровня инфляции, поэтому цены на газ для населения в долгосрочной перспективе будут оставаться невысокими, а точнее сказать, низкими», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он уверен, что в случае принятия решения о слиянии двух газовых компаний, Украина получит очень серьезную экономическую помощь для своего развития.

Напомним, 7 сентября 2010 года на встрече с журналистами глава правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно завершиться слиянием этих двух компаний.