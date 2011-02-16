Правительство Крыма открыло "горячую линию" для жалоб на коррупцию

Совет министров Крыма открыл «горячую линию», на которую граждане, сталкивавшиеся с вымогательством взятки или другими незаконными действиями чиновников, смогут сообщать о подобных фактах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

«О коррупции можно сообщить на телефон «горячей линии» или послать информацию на специальный электронный адрес», - сказано в сообщении.

Телефон горячей линии «Коррупция-СТОП»: (0652) 544-609, адрес электронной почты: korrupciya-stop@ark.gov.ua.

«Звоните, пишите, сообщайте обо всех случаях незаконных действий. Мы будем оперативно реагировать на все жалобы», - сказал председатель Совмина Крыма Василий ДЖАРТЫ.

Он также заявил, что работа горячей линии - часть комплекса мер, направленных на борьбу с коррупцией и взяточничеством в Крыму.