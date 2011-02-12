"Украинские соколы" будут готовы к Дню независимости

В этом году в Воздушных силах Вооруженных сил Украины планируют привлечь к участию в параде войск по случаю Дня Независимости возобновленную пилотажную группу “Украинские соколы”.

Об этом говорится в статье командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея ОНИЩЕНКО, напечатанной в журнале “Військо України” (№1 за 2011 год).

“Сегодня, в соответствии с принятым решением Президентом Украины – Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, мы проводим целый комплекс мероприятий по возобновлению такой важной имиджевой составляющей, как пилотажная группа “Украинские соколы”, - сообщил командующий.

По словам С.ОНИЩЕНКО, на сегодняшний день проведен комплекс работ по восстановлению исправности учебно-тренировочных самолетов Л-39, на которых будет проходить первичная подготовка пилотажной группы. После этого планируется возобновить исправность самолетов МиГ-29 и продолжить дальнейшую подготовку группы на боевых истребителях.

“Уже в этом году в параде войск на День Независимости примут участие лучшие военные летчики, вошедшие в возобновленную пилотажную группу “Украинские соколы”. Сейчас продолжается их деятельность в рамках программы боевой подготовки для Воздушных сил Вооруженных сил Украины”, - заявил С.ОНИЩЕНКО.

Он отметил, что военное руководство уверено, что в недалекой перспективе летчики этой группы своим мастерством будут способствовать улучшению имиджа и повышению престижа государства на международной арене.