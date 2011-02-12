Кабмин решил, что будет на 20-ю годовщину Независимости

Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию в 2011 году 20-й годовщины независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, план был утвержден 2 февраля на заседании правительства.

Согласно плану, 23 августа состоится церемония поднятия Президентом Украины Государственного Флага Украины в г. Киеве. Также запланировано проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины, в Симферополе, Севастополе, областных и районных центрах.

Кроме того, будет организовано проведение научно-просветительских мероприятий, посвященных истории становления и утверждения государственных символов Украины, а также направленных на изучение их значения и роли в процессе создания государства и деятельности государства, формирования правовой культуры граждан в отношении к государственной символике. Предусмотрено проведение мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага и 20-й годовщины независимости Украины заграничными дипломатическими учреждениями Украины с привлечением представителей украинской общественности за рубежом. В канун празднования 20-й годовщины независимости Украины в Киеве запланировано проведение международного форума и фестиваля украинцев мира.

24 августа будет организовано торжественное возложение цветов к памятникам выдающимся деятелям украинской государственности, борцам за независимость, воинам, павшим за свободу Украины, в Киеве, Симферополе, Севастополе, областных и районных центрах (также к памятникам князю Владимиру Великому, гетману Богдану Хмельницкому, Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому в г. Киеве).

В столице Украины и городах-героях Керчи, Одессе, Севастополе и городах, где расположены штабы оперативных командований и видов Вооруженных сил Украины, состоятся парады войск в честь 20-й годовщины независимости Украины. Кроме того, пройдут торжественные мероприятия с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутатского и дипломатического корпуса, общественных и религиозных организаций, политических партий, украинской диаспоры, а также делегаций Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя.

В соответствии с утвержденным планом, в Киеве состоится международная научно-теоретическая конференция, посвященная 20-й годовщине независимости Украины, научно-просветительские и другие тематические мероприятия, посвященные 20-й годовщине основания института президентства в Украине.

В Национальном музее истории Украины будет создана экспозиция “Украина и мир”.

Также планируется положить начало изданию антологии украинской литературы с самых древних времен до настоящего, часть тиража которой будет передана библиотекам и учебным заведениям, в первую очередь тем, которые расположены в сельской местности. Готовится цикл познавательных документальных телефильмов и радиопередач и выставок фото- и архивных документов об истории украинской государственности, в частности с конца 80-х годов ХХ века до настоящего.

Также среди запланированных мероприятий - торжественное открытие новых корпусов центральных государственных архивов по ул. Соломенской, 24 в г. Киеве, а также проведение в столице Украины торжеств по случаю 20-й годовщины всеукраинского референдума по вопросам провозглашения независимости Украины с участием руководителей государственных органов.

Ожидается, что торжества по случаю 20-й годовщины независимости Украины завершатся праздничным салютом 20 артиллерийскими залпами в Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, городах, где расположены штабы оперативных командований и видов Вооруженных сил Украины, а также праздничными фейерверками в г. Симферополе и областных центрах.