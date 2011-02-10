УФС советует туристам в Египте самим обращаться за медпомощью

Страховые компании-члены Украинской федерации страхования (УФС) информируют о том, что в связи с беспорядками в Египте созданы препятствия для своевременного контактирования застрахованного лица с ассистирующими компаниями, сотрудничающими со страховщиками - членами УФС.

Об этом говорится в сообщении УФС, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что сложности возникают из-за сбоев в работе электронной почты, сети Интернет, мобильной связи, транспорта, осложнены безналичные расчеты с местными учреждениями, предоставляющими медицинские услуги.

«В связи с этим страховые компании - члены УФС рекомендуют застрахованным туристам, которые уже находятся в Египте, при возникновении проблем со здоровьем и отсутствии возможности связаться с ассистирующей компанией согласовывать свои действия с уполномоченным представителем туроператора на территории Египта и самостоятельно обращаться за медицинской помощью к частному врачу, в сложных случаях - до ближайшего медицинского учреждения. Расходы, понесенные застрахованными туристами в связи со страховыми случаями, будут возмещаться страховщиками-членами УФС в соответствии с договорами страхования», - говорится в сообщении.

Также страховщики-члены УФС рекомендуют застрахованным туристам придерживаться необходимых мер безопасности, а именно: соблюдать комендантский час, не принимать участие в беспорядках, выполнять все указания сторон, принимающих участие в обеспечении безопасности застрахованного лица, следовать рекомендациям и требованиям местных властей, воздерживаться от выезда за территорию отелей.

Кроме того страховщики, обращаясь к гражданам Украины, которые планировали поездку в Египет и отменили ее в связи с последними событиями, сообщают, что в случае наличия в договорах страхования положения о страховании финансовых рисков на случай отмены/прерывания путешествия (дополнительно к договору страхования медицинских расходов и от несчастных случаев) страховщики-члены УФС будут возмещать убытки в соответствии с договором.

Справка УНИАН. Украинская федерация страхования (УФС) зарегистрирована 23 декабря 2008 года.

На сегодня членами УФС являются 19 компаний.

Федерация создана с целью содействия развитию рынка классического страхования в Украине.