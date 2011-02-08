Минобороны: ни один солдат не останется голодным

Ситуация с питанием военнослужащих срочной службы и службы по контракту абсолютно управляемая и находится под постоянным контролем руководства Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны.

Как говорится в сообщении, сегодня в некоторых отечественных средствах массовой информации появилась информация о том, что в ряде воинских частей ВСУ возникла проблема с обеспечением питания военнослужащих и солдат кормят сухими пайками.

Департамент прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны подчеркивает, что по состоянию на сегодняшний день ни одна из воинских частей ВСУ не переходила на питание сухими пайками.

“Если какая-то из коммерческих структур будет не в состоянии или по тем или иным причинам откажется от обеспечения питания военнослужащих, как минимум две-три из восьми аутсорсинговых компаний, которые обеспечивают организацию питания военнослужащих Вооруженных сил Украины и имеют необходимые мощности и возможности, выразили готовность немедленно приступить к организации питания военнослужащих”, говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в Минобороны, “ни при каких обстоятельствах ни один солдат срочной службы не останется голодным”.

У Министерства обороны, сообщает Департамент прессы и связей со средствами массовой информации, действительно возникла задолженность перед двумя фирмами, которые предоставляют услуги по организации питания военнослужащих, на общую сумму около 120 миллионов гривень.

“Дело в том, - объясняют в Минобороны, - что все коммерческие структуры организуют питание личного состава за государственные средства. Там, где привлекаются государственные средства, должны проводиться тендерные закупки. В 2007 году, когда коммерческие структуры приступили к организации питания военных, пролонгация договоров происходила ежегодно. Но возникали различные несогласованные вопросы, которые необходимо было решать на законодательном уровне.

Были проработаны изменения к закону о государственных закупках, в котором было определено, - продлевать действие договоров по 1 января 2011 года с победителями торгов 2007-2010 годов.

Закон вступил в силу 15 января 2011 года. В соответствии с ним, 3 марта будут проведены открытые торги. Но питание личного состава должно быть организовано и в январе, и в феврале, и в марте. Поэтому было принято решение - продолжать действие договоров по 1 января 2011 года с победителями торгов 2007-2010 годов. Впоследствии было принято другое решение - продолжать договоры не с победителями торгов 2007-го, а только 2009-2010 годов. В 2009 году законом о государственном бюджете всем фирмам было продлено действие договоров на год. То есть, априори они не должны были проводить никаких торгов. Но когда Министерство обороны Украины подало соответствующие документы для того, чтобы взять обязательство на организацию питания личного состава, Государственное казначейство их не приняло. Возникла коллизия, что Министерство обороны не может продлить действие договоров. Несмотря на это, фирмы продолжают предоставлять услуги по организации питания военнослужащих и в дальнейшем, без срывов”.

Таким образом, подчеркнули в Министерстве обороны, решить нормативно-правовую коллизию, возникшую в этом вопросе, возможно лишь в судебном порядке. Сейчас все материалы находятся в Хозяйственном суде Киева. Только после решения суда Министерство обороны Украины сможет погасить существующую задолженность, не в нарушая нормы действующего законодательства.