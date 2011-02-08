Милиция ищет, кто "заминировал" ПТУ в Николаеве

В Николаеве милиция разыскивает анонима, который сообщил о “заминировании” здания профессионально-технического училища.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Николаевской области, сигнал о том, что в помещении профтехучилища № 21 заложена бомба, поступил в милицию 7 февраля в 19.40.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа милиции, сотрудники взрыво-технической службы и пожарной охраны. Вся прилегающая территория была оцеплена сотрудниками органов внутренних дел, из здания ПТУ и прилегающего к нему общежития было эвакуировано более 50 человек.

Тщательным образом были обследованы помещения училища, общежития и прилегающая территория. Как и ожидалось, взывное устройство не обнаружили.

После завершения работы взрывотехников оперативники уголовного розыска приступили к поиску хулигана, сообщившего о заминировании.

В милиции отметили, что в Николаевской области за последние два года было зафиксировано 12 фактов неправдивых телефонных сообщений о заминировании объектов, половина из них – якобы об установке взрывных устройств в школах и ПТУ.