В Донецкой области накрыли две «прачечные» с миллиардным оборотом

В Донецкой области ликвидированы два конвертационных центра, оборот по расчетным счетам которых составлял около 1 млрд. грн. в год.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, в состав так называемых «конвертов» входили более 30 фиктивных субъектов предпринимательства.

Один из этих центров предоставлял услуги по незаконному обналичиванию денежных средств и минимализации налоговых обязательств предприятиям трех областей Украины: Киевской, Донецкой и Луганской. Организаторы второго центра свою преступную деятельность вели прямо в одном из коммерческих банков Донецка, где непосредственно хранили и выдавали незаконно обналиченные денежные средства.

Как сообщил заместитель начальника управления Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями ГУ МВД Украины в Донецкой области Юрий ФЕДЬКО, в рамках следственных действий правоохранителями было проведено более 50 обысков.

В ходе обысков были изъяты печати, документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также деньги в сумме более 8 млн. грн. и ценные бумаги (векселя), которые использовались для обналичивания денежных средств, на общую сумму свыше 200 млн. грн. На расчетных счетах подконтрольных данным конвертационным центрам фиктивных предприятий арестовано более 20 млн. грн.

В настоящее время по фактам совершения должностных преступлений и фиктивного предпринимательства возбужден ряд уголовных дел. К ответственности привлекаются 8 организаторов двух конвертационных центров, в числе которых и должностные лица коммерческих банков.