В Одессе нашли мертвым гендиректора телеканала

Сегодня в Одессе в собственной квартире был найден мертвым 56-летний генеральный директор телеканала «Репортер» Владимир Красненко.

Как сообщил УНИАН источник в областном Управлении внутрених дел, В.Красненко был обнаружен в квартире повешенным.

В то же время, по словам сотрудников телекомпании «Репортер», В.Красненко часто жаловался на больное сердце и мог умереть в результате сердечного приступа.

В Одесском городском УВД отказались официально подтвердить или опровергнуть факт самоубийства В.Красненко. Не отвечают также телефоны сотрудников Центра общественных связей облУВД.

Напомним, 5 января был расстрелян президент промышленно-строительной группы «Интострой», бывший кандидат на пост мэра Одессы 41-летний Александр Коробчинский, владевший телекомпанией «Репортер» и одноименным информагенством. Ранее канал принадлежал народному депутату Сергею КИВАЛОВУ.