Кто виноват в подорожании бензина?

За нынешний рост цен на бензин и дизельное топливо в Украине должны отвечать все те, кто организовал и до недавнего времени поддерживал реверсное использование нефтепровода «Одесса - Броды».

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что еще в начале 2000-х годов, «в значительной мере благодаря усилиям тогдашнего премьер-министра Украины Виктора ЮЩЕНКО», было завершено сооружение нефтепровода «Одесса - Броды».

В 2003 году государственная комиссия приняла нефтепровод, готовый к эксплуатации в его проектном направлении, аверсном - из Одессы в Броды. Таким образом, были созданы технические условия для безопасной работы и развития украинских НПЗ, которые были рассчитаны на переработку в год в целом более 50 млн. тонн нефти и еще в начале 90-х годов были основными игроками на украинском рынке нефтепродуктов.

«В 2003 году, к сожалению, в рабочем порядке на правительственном уровне, де-факто в пользу иностранного монополиста, было изменено направление практического использования нефтепровода на «реверсный». В результате такой эксплуатации на протяжении семи лет украинская нефтепереработка была лишена мотивации к технологической модернизации, потеряла рабочие места, ее загрузка упала до 10-20%, продукция перестала быть конкурентоспособной. В результате, сегодня внутренний рынок почти на половину обеспечивается не самыми лучшими импортными нефтепродуктами, цены на которые колеблются с амплитудой большей, чем на мировых рынках. А украинское государство не имеет возможности в необходимой мере влиять на ценообразование», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что сейчас, с большим опозданием, исходя из объективных причин, правительство начинает использование «Одесса - Броды» в аверсном направлении. Это создает предпосылки для надлежащего обеспечения высококачественной сырой нефтью украинских НПЗ и для их переоборудования по современным мировым стандартам.

Государство, убежден эксперт, должно дать заводам время, создать условия и в то же время обязать их провести соответствующую модернизацию, помочь заключить выгодные контракты на поставки высокосортной нефти, например, с прикаспийскими и, в первую очередь, азербайджанскими поставщиками.

«Все это реально сделать за 2-3 года. И только в этом контексте было бы целесообразно вести работу относительно постепенного уменьшения доли импортных нефтепродуктов. В противном случае, если правительство от имени государства преждевременно ограничит импортеров, введя импортные пошлины, как уже задекларировано, это приведет к дефициту бензина и дизеля и, в результате, – к их существенному подорожанию даже безотносительно к мировой конъюнктуре”, - считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, с 31 января по 7 февраля 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1-1,8% (в среднем на 1,3%).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 31 января по 7 февраля 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – выросли на 1,2%, или 120 грн./т, – до 10270 грн./т; на бензин А-92 – выросли на 1%, или 100 грн./т, – до 10390 грн./т; на бензин А-95 – выросли на 1,8%, или 190 грн./т, – до 10900 грн./т; на дизельное топливо – выросли на 1,3%, или 120 грн./т, – до 9010 грн./т.