Мошенники выдавали себя за милиционеров

В Херсоне задержаны два мошенника, которые представлялись милиционерами и занимались вымогательством.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД в Херсонской области, мошенников задержали сотрудники Управления госслужбы по борьбе с экономической преступностью (УГСБЭП) совместно с отделом внутренней безопасности УМВД.

В Суворовский райотдел милиции обратился местный житель, который заявил, что двое сотрудников уголовного розыска этого райотдела требуют у него 1 тыс. долларов США за отказ в возбуждении уголовного дела. Заявитель сообщил, что получил зарплату и возвращался домой, однако в парке им. Ленинского Комсомола к нему подошли двое мужчин, которые представились оперативниками Суворовского райотдела милиции. Один из них показал удостоверение, но пострадавший внимательно его не разглядел. Милиционеры обвинили мужчину в хранении наркотиков и стали его обыскивать. Как утверждает заявитель, во время обыска они подбросили ему запрещенное вещество. После этого оперативники составили акт изъятия наркотиков и повели мужчину в райотдел милиции, но на расстоянии 100 метров от зданию остановились и предложили заплатить деньги за невозбуждение уголовного дела. Дали два дня на размышление. На протяжении этих дней они звонили по телефону заявителю с разных телефонов. Когда он согласился, злоумышленники назначили встречу на пустыре в Таврическом микрорайоне.

Заявитель назвал фамилии милиционеров. Во время проверки оказалось, что такие люди не работают не только в Суворовском райотделе милиции, но и ни в одном из райотделов области. Пострадавший описал их приметы. Были составлены фотороботы. Спустя некоторое время личности злоумышленников были установлены. Ими оказались 30-летний безработный и 27-летний бывший работник войсковой части. Их задержали при передаче денег. Мужчины сообщили, что о пострадавшем узнали от знакомых. Раньше он был наркоманом, но затем перестал употреблять наркотики и устроился на высокооплачиваемую работу. Для достоверности они купили на рынке визитки, наклеили туда свои фотографии и сделали максимально похожими на милицейские удостоверения. Они знали, когда их жертва получил зарплату и какой дорогой будет возвращаться домой. Тогда же и подбросили ему наркотики.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 189 Уголовного Кодекса Украины “Вымогательство” (предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет).