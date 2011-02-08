Представитель США: в июне зернотрейдеры могут отозвать контракты

Руководитель отдела по делам России и Евразии офиса торгового представителя США Бэтси ХАФНЕР считает, что аргументы Украины в пользу квотирования экспорта зерна не убедительны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в Киеве.

Б. ХАФНЕР сообщила, что в ходе встречи с заместителем министра экономического развития и торговли Василием МАРМАЗОВЫМ и директором департамента развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины РОЗГОНОМ прозвучало, что аргументом для введения квот была попытка обезопасить рынок от дефицита зерна, который может возникнуть в результате снижения урожая в 2010 году по сравнению с 2009 годом.

«Для меня это объяснение было неубедительным, поскольку, насколько я понимаю, тот урожай, с которым они сравнивают (в 2009 году – УНИАН), был рекордным. Поэтому, несмотря на то, что последний урожай был меньше, он все-таки был выше среднего, и поэтому непонятно, почему в такой ситуации должен возникнуть дефицит», - сказала Б.ХАФНЕР.

Кроме того, она подчеркнула, что даже если бы проблема дефицита была актуальной, то это не оправдывало бы действие непрозрачных процедур по распределению квот. «Наша обеспокоенность, возможно, была бы не такой серьезной, если бы были введены квоты, но процесс их распределения был прозрачным и справедливым», - подчеркнула представитель правительства США.

Также она сообщила, что в ходе разговора представители украинского правительства сказали, что правительство еще раз рассмотрит ситуацию относительно квотирования зерна.

При этом Б.ХАФНЕР отметила, что ситуация с квотированием в Украине должна разрешиться до июня, и если этого не произойдет, то международные трейдеры будут вынуждены отзывать свои контракты.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года», было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом были установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

8 декабря 2010 г. Кабинет Министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г., и увеличил размер квот на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 декабря 2010 года министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство в начале 2011 года рассмотрит возможность сокращения сроков квотирования экспорта зерна, однако 26 января 2011 года сказал, что этот вопрос не рассматривается в связи с ухудшением ситуации на мировых рынках продовольствия.

26 января 2011 года Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.