На борьбу с эрозией не хватает денег

Государственное агентство земельных ресурсов Украины заявляет о неудовлетворительном финансировании работ по охране земель.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно сообщению, на сегодня свыше 1 млн. га деградированных, малопродуктивных и техногенно загрязненных земель подлежат консервации, 135 тыс. га нарушенных земель – рекультивации, 269 тыс. га малопродуктивных угодий – улучшению. Кроме того, необходимо построить и реконструировать противоэрозийные гидротехнические сооружения протяженностью свыше 7 тыс. км.

По данным Госземагентства, в 2010 году были выполнены работы по консервации 2,1 тыс. га земель, в том числе было залеснено 1,1 тыс. га и на 1 тыс. га увеличены луга. При этом в прошлом году было рекультивировано свыше 470 га нарушенных земель, улучшено 3,9 тыс. га малопродуктивных угодий, из которых 2,9 тыс. га пахотных земель, построено или реконструировало 8,5 тыс. км валов, канав, террас, дорог, берегоукреплений, 12 водосбрасыващих сооружений, 3 противоэрозийных пруда.

В ведомстве отмечают, что на протяжении последних 15 лет состояние дел по охране земель в Украине существенно ухудшилось, что приводит к подтоплению сельскохозяйственных угодий, водной эрозии, приносит убытки государству.

При этом финансирование и проведение работ по охране земель как за счет государственного, так и местных бюджетов проводится чрезвычайно неудовлетворительно.

В частности, в 2010 году Госкомзем должен был получить из бюджета 470 тыс. грн., из них 325 тыс. га – на рекультивацию 2 га земель на территории Сакского района Крыма и 145 тыс. грн. – на погашение кредиторской задолженности за 2009 год.

В 2011 году Госземагентству предусмотрено выделить 1,4 млн. грн., из которых 100,1 тыс. грн. – на рекультивацию 0,5 га нарушенных земель Охотниковского сельсовета Сакского района Крыма и 1,3 млн. грн. – на погашение кредиторской задолженности за предыдущие годы.

В ведомстве отмечают, что в регионах действуют региональные программы по использованию и охране земель (и другие, финансирующиеся из местных бюджетов), по которым в 2010 г. предусматривалось почти 620 млн. грн., а фактически профинансировано 32,2% от плана – 199,5 млн. грн.

При этом в 2010 г. на проведение работ по охране земель использовано 89,2 млн. грн., поступивших в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.