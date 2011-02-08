Кременчугская больница получила списанное оборудование из Швеции

Кременчуг Полтавской области получил гуманитарную помощь от шведских благотворительных христианских фондов на 1 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил мэр города Олег БАБАЕВ.

По его словам, гуманитарная помощь передана в городскую больницу № 3.

Как сказал главврач этой больницы Вадим УКРАИНЕЦ, мэр Кременчуга «выделил из собственного кармана 40 тыс. грн. на доставку груза в больницу».

«Мы получили 30 многофункциональных кроватей, много хирургического инструментария, белье, халаты, 362 скальпеля, 69 литровых стерилизаторов, 197 простыней, 247 полотенец, 110 операционных халатов, 615 термометров, 97 приборов для измерения давления и многое другое. Это оборудование у них (в Швеции) уже списано. Там каждые 5 лет идет обновление. Но нам оно крайне необходимо. Многое из запасов их госрезерва», - сказал В.УКРАИНЕЦ.