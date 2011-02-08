Ураган разрушил скульптуры монастыря на Львовщине

Во Львовской области, в ночь с 4 на 5 февраля, были разрушены две барокковые скульптуры Доминиканского монастыря в пгт Подкамень Бродовского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, из-за сильного порыва ветра упала часть лесов, вследствие чего разбиты две барокковые скульптуры Доминиканского монастыря, который является памятником архитектуры национального значения.

Леса, падая, повредили часть крыши колокольни. Вследствие падения лесов никто не пострадал.

Как отмечается в сообщении, в 2010 году частное предприятие из Нововолынска (Волынская область) проводило аварийные работы, во время которых была демонтирована верхняя часть аварийной башни. Из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены и в 2011 году не проводились. Леса на здании оставались.

Глава Львовской ОДА Михаил ЦЫМБАЛЮК дал поручение областной прокуратуре, чтобы она выяснила ситуацию, сложившуюся в пгт Подкамень Бродовского района.

Кроме этого, председатель Львовского облсовета Олег ПАНЬКЕВИЧ распорядился, чтобы 8 февраля, на заседании президиума Львовского областного совета была заслушана информация представителей Львовской ОГА относительно выполнения аварийных работ на башне монастыря в Подкамне.

Справка УНИАН. Доминиканский монастырь в Подкамне построен на протяжении XVII-XVIII вв. До 1946 года монастырь был действующим, в 40-50-х годах там была тюрьма. Во второй половине 50-х годов ХХ в. на месте тюрьмы находился психоневрологический интернат закрытого типа. В храме сделали конюшню, а впоследствии – гараж для сельскохозяйственной техники, в 1997 году монастырь восстановлен. Сейчас он принадлежит монахам-студитам УГКЦ и носит название "Происхождение Древа Христового".

29 июня 2009 г., депутатский корпус Львовского областного совета принял программу социально-экономического и культурного развития области на 2010 год. Перечень объектов капитального строительства, которые будут финансироваться за счет средств бюджета развития в разделе «Охрана культурного наследия» содержит и п.25 «Ликвидация аварийного состояния колокольни храма Доминиканского монастыря в пгт Подкамень Бродовского района».