В Ивано-Франковске состоится епархиальный Собор УГКЦ

В Ивано-Франковске 14-15 февраля состоится епархиальный Собор «Богопосвященная жизнь в УГКЦ».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской епархии Украинской греко-католической церкви.

Цель собора - улучшение евангелизационной работы среди христиан, поиск новых форм распространения Божьего Слова, а также более глубокое ознакомление граждан с сообществами богопосвященной жизни в Ивано-Франковской епархии, раскрытие значения служения богопосвященных людей в Церкви перед вызовами настоящего.

В соборе примут участие епископы, настоятели и настоятельницы всех монастырей, чинов и объединений, относящихся к Ивано-Франковской епархии, представители епархиального духовенства и делегаты от мирян.

Все участники заседаний будут иметь возможность ознакомиться с историей монашеского чина и объединения, узнать больше о деятельности монастырей.

Согласно предоставленной информации, 31 августа-3 сентября 2011 года в Бразилии состоится V Сессия Патриаршего Собора «О Богопосвященной жизни в УГКЦ», в которой примут участие также представители епархий и экзархатов Украинской греко-католической церкви. Поэтому в рамках подготовки к Патриаршему Собору, Владыка Ивано-Франковской епархии УГКЦ Владимир ВИЙТИШИН своей властью созвал епархиальный Собор Ивано-Франковской Епархии.

15 февраля в Кафедральном Соборе св. Воскресения в 10 часов состоится Архиерейская Божественная литургия, во время которой будут молиться за всех богопосвященных людей и за их святое призвание. Будут просить у Всевышнего ласки, многочисленных и добрых деяний богопосвященным людям во имя спасения, роста духовности народа. В конце Литургии будут торжественно провозглашены постановления и предложения епархиального Собора на Патриарший Собор УГКЦ.

Справка УНИАН. Собор – это высший совещательный орган Епископа, который созывается тогда, когда возникают особые потребности и обстоятельства духовной жизни христиан. В нем принимают участие представители епархиального управления, деканатов, священники и миряне.

Ивано-Франковская епархия УГКЦ на начало 2011 года насчитывает 15 женских и 10 мужских домов богопосвященных людей. В них монашеский подвиг совершают: 34 иеромонаха, 24 брата, 124 сестры, 3 кандидата и 1 кандидатка.