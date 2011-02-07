Вафель и конфет производилось больше, чем знала налоговая

На Волыни против директора и бухгалтера предприятия, которые уклонись от уплаты 2,9 млн. грн. налогов, возбуждено уголовное дело. Их предприятие изготовляло вафли, вафельные трубочки и конфеты.

Как сообщили УНИАН в управлении налоговой милиции ГНА в Волынской области, правоохранители установили, что никаких претензий к качеству сладостей у потребителей и контролирующих органов не возникло, а производство и реализация сладкого товара на заводе в одном из райцентров Волыни происходит абсолютно легально. Но, отработав оперативную информацию о возможных нарушениях налогового законодательства, выявлены незаконные сделки.

Санкционированный прокуратурой обыск на предприятии засвидетельствовал - реальные объемы изготовления и реализации вафель и конфет значительно превышали те, с реализации которых платились налоги. За неучтенную в официальной отчетности продукцию получатели перечисляли средства на карточные счета директора фирмы, или же передавали наличными через экспедиторов. В результате таких операций в бюджет не оплачено почти 1,8 млн. грн. налога на прибыль и 1,1 млн. грн. НДС.

В отношении директора и главного бухгалтера предприятия следственный отдел НМ ГНА в Волынской области возбудил уголовное дело. Продолжается следствие.