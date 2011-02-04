В Херсоне поставят спектакль по пьесе Анны Яблонской

В Херсоне 10-13 февраля пройдет театральный фестиваль "Лютый/Февраль", на который съедутся актеры из Украины, России, Литвы, Франции и Киргизстана.

Об этом УНИАН сообщили в оргкомитете фестиваля.

Организаторами фестиваля являются московский и херсонский театральные центры имени Всеволода Мейерхольда, а также херсонский центр молодежных инициатив "Тотем".

Один из спектаклей - "Где-то и около" - будет поставлен на пьесу одесситки Анны Яблонской, погибшей в результате теракта в московском аэропорту "Домодедово". Режиссером спектакля выступил херсонский журналист Евгений МАРКОВСКИЙ.

А.Яблонская также была в числе приглашенных на фестиваль.