В Херсоне поставят спектакль по пьесе Анны Яблонской
01:26, 04 февраля 2011Общество
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10-13 февраля - театральный фестиваль
В Херсоне 10-13 февраля пройдет театральный фестиваль "Лютый/Февраль", на который съедутся актеры из Украины, России, Литвы, Франции и Киргизстана.
Об этом УНИАН сообщили в оргкомитете фестиваля.
Организаторами фестиваля являются московский и херсонский театральные центры имени Всеволода Мейерхольда, а также херсонский центр молодежных инициатив "Тотем".
Один из спектаклей - "Где-то и около" - будет поставлен на пьесу одесситки Анны Яблонской, погибшей в результате теракта в московском аэропорту "Домодедово". Режиссером спектакля выступил херсонский журналист Евгений МАРКОВСКИЙ.
А.Яблонская также была в числе приглашенных на фестиваль.
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