Подросток погиб, прицепившийся к грузовику

На объездной дороге близ Ахтырки (Сумская обл.), трагически погиб один из подростков, развлекавшихся тем, что цеплялись за грузовые автомобили и катались.

Как сообщила УНИАН сотрудник службы связей с общественностью Ахтырского горотдела УМВД Украины в Сумской области Ирина ТОВМА, в дежурную часть поступило сообщение от диспетчера службы такси о том, что на объездной дороге обнаружено тело подростка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что в тот день трое ребят на объездной дороге катались на большегрузных автомобилях, цепляясь за них. Дорожное покрытие на этом участке дороги обледенело, поэтому автомобили здесь двигались медленно.

На участке дороги, который подростки выбрали для своих опасных развлечений, двигался автомобиль КрАЗ с большой цистерной. Двое ребят уцепились за заднюю часть машины, а третий - 15-летний юноша - ухватился за боковую железную лестницу, прикрепленную к цистерне. После того, как они проехались, двое парней спрыгнули, а тот, который держался за лестницу, поскользнулся и упал.

Водитель автомобиля не заметил этого. От полученной черепно-мозговой травмы юноша умер на месте происшествия.

По данному факту работники милиции проводят проверку.