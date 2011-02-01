Бывшие налоговики организовали конвертационный центр

В Херсонской области ликвидирован конвертационный центр, организованный бывшими сотрудниками налоговой милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил прокурор Херсонской области Константин СВИДЕНКО на пресс-конференции в Херсоне.

По его словам, организаторы этого центра на протяжении 2009-2010 годов регистрировали предприятия на малообеспеченных людей за материальное вознаграждение, и в дальнейшем использовали уставные документы, печати и банковские счета указанных предприятий для внесения неправдивых данных в бухгалтерские документы и налоговую отчетность.

Таким образом, отметил К.СВИДЕНКО, преступники путем совершения бестоварных операций купли-продажи товаров минимизировали налоги для реально действующих субъектов предпринимательской деятельности Херсонской и других областей. Кроме того, по заказу третьих лиц и субъектов ведения хозяйства указанная группа лиц конвертировала в наличность безналичные средства, переведенные на счета фиктивных предприятий.

В результате преступной деятельности в госбюджет не поступили средства в сумме до 20 млн. грн., сказал К.СВИДЕНКО.