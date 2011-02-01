Кабмин сменил план работы над морским газовым терминалом

Кабинет министров утвердил новый план первоочередных мер по подготовке и реализации национального проекта "LNG терминал" - морской терминал по приему сжиженного природного газа".

Соответствующее распоряжение № 2360 от 8 декабря 2010 года размещено на сайте правительства.

Этим документом признано утратившим силу распоряжение Кабмина №992 от 31 марта, которым был утвержден прежний план мер.

Согласно новому плану, НАК «Нафтогаз Украины» должен обеспечить закупку услуг по разработке технико-экономического обоснования проекта в первом квартале 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в участии в тендере на разработку ТЭО строительства LNG-терминала в Украине заинтересованы 20 компаний.

По информации руководителя Рабочей группы «Национальные проекты» Комитета экономических реформ под председательством Президента Украины Владислав КАСЬКИВ, тендер на разработку ТЭО будет объявлен в феврале 2011 года. И уже до конца сентября 2011 года «работа по подготовке ТЭО должна быть закончена, и на основании чего будет разработан бизнес-план проекта».

Как сообщал УНИАН, в настоящее время рассматриваются три возможные площадки для строительства терминала – Одесская область (порт Южный), Николаевская область (порт Очаков) и Крым (порт Феодосия). Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет от 1,21 до 1,38 млрд. долл. Строительство первой очереди терминала на 5 млрд. куб. м сжиженного природного газа должно завершиться в 4-м квартале 2014 года, второй очереди – в 4-м квартале 2016 года.