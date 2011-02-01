Одесский горсовет решил сократить штат мэрии

Одесский городской совет сегодня на сессии принял решение о сокращении штата сотрудников мэрии на 21% - с 1806 до 1434 служащих.

Как передает корреспондент УНИАН, вследствие реорганизации количество отделов, управлений и департаментов горсовета - юридических лиц - сокращено с 36 до 30.

«Всех 372 сотрудников, подлежащих увольнению, заблаговременно предупредили о сокращении», - заявил на брифинге первый вице-мэр Одессы Сергей ЧЕРНЕНКО, готовивший пакет проектов решений сессии. По его словам, «они получат гарантированные государством выплаты и социальные гарантии».