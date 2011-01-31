Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что в Украине началось тайное сокращение учреждений здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам перед началом Согласительного совета ВР.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что обратился к премьер-министру с просьбой проинформировать, на основании каких документов в разных регионах Украины закрываются больницы, роддома и другие лечебно-профилактические заведения.

По словам Н.ТОМЕНКО, на сегодняшний день главными аргументами, которые приводит власть для таких сокращений, является отсутствие государственного финансирования, уменьшение расходов на здравоохранение в 2011-м бюджетном году и пр.

«В то же время создается впечатление, что на местах эти причины начали использовать по-своему. Где-то сокращаются или объединяются учреждения, в которых существуют конфликты местной власти с главными врачами или трудовыми коллективами, где-то сокращение или объединение используется для возможности приватизировать объекты в центральной части города и пр.», - отметил он.

Вице-спикер сообщил, что, по его информации, в целом по Украине уже есть десятки примеров таких сокращений в разных регионах. В качестве примеров он привел роддом № 2 в Черкассах, больницу в поселке Анненка Луганской области, центральную районную больницу Татарбунарского района Одесской области, Бродовскую районную больницу Львовской области и др.

Н.ТОМЕНКО отметил, что правительство должно публично презентовать программу реформирования инфраструктуры здравоохранения, и, соответственно, на местном уровне без обсуждения и согласия местной общины не может быть ликвидировано ни одно учреждение здравоохранения.