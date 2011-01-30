В Черкассах к Шевченковским дням создадут театральный эпос

В Черкассах осуществят постановку поэмы украинского поэта Богдана Стельмаха «Тарас». Это событие приурочат к 150-летию со дня смерти Тараса Шевченко.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, постановщиком представления будет режиссер Сергей ПРОСКУРНЯ. По замыслу режиссера-постановщика, представление разделят на четыре части, чтобы создавать одно представление в год, начиная с последней, – от смерти до рождения. В течение четырех лет – до 2014 – в Черкассах будут ставить по одному представлению, а уже в 2014 году в Черкассах можно будет посмотреть все части. В этом году зрители увидят четвертую часть поэмы «Тарас: слава», премьера которой запланирована на 10 марта.

«Будущее старинных городов Украины – в поддержке и актуализации исторической памяти. Это большой труд – ответственность перед предками во имя потомков. Сегодня этот труд необходимо проводить методами современного менеджмента, в том числе, и менеджмента культуры. А значит – создавать культурные бренды, – отметил С.ПРОСКУРНЯ. - именно таким, определяющим для Черкасс, брендом является фигура Тараса Григорьевича Шевченко. Весь мир знает, что Прага – город Франца Кафки, Аугсбург – город Бертольда Брехта, а Зальцбург – город Моцарта”.

Реализация проекта «Тарас» проходит при поддержке городского председателя Черкасс Сергея ОДАРИЧА. По его мнению, эта театральная постановка является шансом для Черкасской области напомнить о себе, этот проект должен привлечь к нам тысячи людей – почитателей творчества Шевченко или тех, кто хочет открыть его для себя.

Ожидается, что в театральном эпосе «Тарас» примет участие весь творческий состав Черкасского областного академического украинского музыкально-драматичного театр имени Тараса Шевченко.