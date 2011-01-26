Киев и Баку наметили план сотрудничества

В январе этого года планируется подписание Соглашения о сотрудничестве между Киевской городской государственной администрацией и Департаментом образования столицы Азербайджана города Баку, в частности, в сфере внедрения информационных технологий в системе школьного образования.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы КГГА по результатам встречи Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики в Украине Эйнуллы ЯДУЛЛЫ оглу МАДАТЛЫ с главой КГГА Александром ПОПОВЫМ, которая состоялась в Киеве.

О.ПОПОВ, в частности, отметил, что Киев заинтересован в поддержании и развитии отношений между двумя государствами.

Он также выразил заинтересованность в оживлении делового сотрудничества между представителями бизнес-кругов Азербайджана и Киева и заверил высокого гостя в полном содействии иностранным компаниям, которые готовы инвестировать в развитие экономики города.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в развитии межкультурных связей - проведении Дней Киева в Баку.