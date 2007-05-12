Жители 6 пятиэтажек в Макеевке третий день сидят без газа

В Червоногвардейском районе Макеевки Донецкой области 6 пятиэтажных домов уже третий день отключены от газоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, представители газовой службы еще в четверг, 10 мая, без предупреждения перекрыли подачу газа в квартиры. Жители готовы идти на крайние меры, потому что не знают, когда закончится "этот беспредел и безвластие". “Около 400 шахтерских семей сегодня не имеют возможности нормально приготовить еду, нагреть воду, чтобы искупать ребенка или элементарно вскипятить чай”, - сету ют жильцы и заявляют, что, если их не услышат "наверху", они сами готовы найти и подключить необходимые вентиля, чтобы газ опять стал поступать в квартиры.

По словам жильцов, которые 10 мая находились дома, газовщики им сказали, что перекрытие газа связано с тем, что во всех квартирах пятиэтажек "несанкционированно установлены газовые колонки".

Жители объясняют, что в этих домах, построенных в 1970-71 годах на кухнях площадью 5 квадратных метров, вместе с газовыми плитами находились металлические "титаны". Для нагрева воды их нужно было топить дровами или углем. Где брать дрова и уголь, тогда квартиросъемщикам никто не объяснял, поэтому жители вскоре стали самостоятельно устанавливать газовые колонки. "Эти колонки у нас стоят уже более 30 лет и газовые службы об этом, конечно, знали, даже когда-то проверяли дымоходы", - рассказывают жильцы.

Сегодня люди готовы платить больше, чтобы "законно" пользоваться газовыми колонками. Но, по словам жителей, газовщики заявили, что колонки в квартирах изначально не предусмотрены проектами домов.

"Гуманность" газовщиков проявилась лишь в том, что в некоторых квартирах они отрезали только трубы подвода газа к колонкам, а подачу газа на печи оставили. Но таких квартир оказалось лишь несколько, и теперь в эти квартиры выстраивается очередь соседей.

Отчаявшиеся люди звонили в приемную городского председателя Макеевки Александра МАЛЬЦЕВА, однако там их отправили к газовщикам, которые сразу предупредили, что газа может не быть еще целую неделю.