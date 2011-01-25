Антитеррористический центр СБУ переведен на усиленный режим работы

В связи со вчерашним терактом в Москве в аэропорту «Домодедово» Служба безопасности Украины усилила охрану на объектах авиационного и железнодорожного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, в частности, на усиленный режим работы переведен Антитеррористический центр СБУ, что предусматривает предупреждение возможных террористических проявлений.

Как сообщал УНИАН, взрыв в российском аэропорту «Домодедово» произошел вчера в16.32 по московскому времени. По предварительным данным, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником.

Согласно информации Министерства здравоохранения РФ, жертвами теракта стали 35 человек, пострадали 168 человек, из них 100 госпитализированы.

Среди погибших – гражданка Украины Анна Машутина.