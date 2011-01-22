В Луганске развернули пятидесятиметровый флаг Украины
13:46, 22 января 2011Общество
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По случаю Дня Соборности
По случаю Дня Соборности сегодня вдоль центральной улицы Луганска – Советской - был развернут пятидесятиметровый Государственный флаг Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, возле памятника Тарасу Шевченко представители политических партий и общественных организаций Луганской области провели митинг, цель которого - единение и консолидация демократических сил региона.
Как сообщил УНИАН председатель областной организации УНП Валентин ТКАЛИЧ, в мероприятии приняли участие более 100 человек. Ораторы на митинге призывали к единению демократических сил и борьбе с нынешней властью.
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